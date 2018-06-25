Евросоюз заявил об угрозе в Красном море

Евросоюз заявил об угрозе судоходству в Красном море

ЕС осуждает запуск баллистических ракет хуситами по Саудовской Аравии , выражает серьезную озабоченность в связи с распространением баллистических ракет, это угрожает свободе судоходства в регионе Красного моря, говорится в одобренных главами МИД стран ЕС заключениях по Йемену

"ЕС осуждает запуск баллистических ракет хуситами против Саудовской Аравии, в том числе по гражданским целям и против судов, проходящих через эль-Мандебский пролив. ЕС выражает серьезную озабоченность в связи с распространением баллистических ракет и технологий", — говорится в документе.

"Эти действия подпитывают региональную напряженность и угрожают безопасности и стабильности соседей Йемена, в том числе на Африканском Роге, свободе судоходства, особенно в регионе Красного моря, и глобальной морской торговле", — отмечается в нем.

"ЕС вновь заявляет о своей крайней обеспокоенности продолжающимся ухудшением ситуации в Йемене и тем, что стороны конфликта продолжают военную конфронтацию, в последнее время в Ходейде и вокруг него. Это привело к эскалации боевых действий и дальнейшему ухудшению и без того катастрофической гуманитарной ситуации", — указано в заключениях.

ЕС вновь заявляет, что "не может быть военного решения конфликта" и поддерживает специального посланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса и его усилия по достижению всеобъемлющего политического урегулирования этого конфликта.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади . Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В последнее время ситуация обострилась вокруг приморского города Ходейда . Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из этого стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта.

Ходейда является единственным пунктом доставки гуманитарной помощи на север Йемена. Переговоры спецпосланника ООН по Йемену с хуситами о передаче Ходейды под контроль ООН не увенчались успехом.