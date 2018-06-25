По избирательной кампании Макрона начали расследование

Прокуратура открыла предварительное расследование по избирательной кампании президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает радиостанция Франс Пресс со ссылкой источник, близкий к следствию.
Отмечается, что расследование было открыто после жалобы от представителей правых сил и касается предполагаемых фактов хищения публичных средств, финансовых нарушений в ходе избирательной кампании, злоупотребления имуществом.
Согласно жалобе правых политиков, государственные ресурсы, находящиеся под контролем города и метрополии Лиона, которыми в то время управлял нынешний глава МВД Франции Жерар Коллон, были незаконно направлены в распоряжении будущего французского президента.
Ранее расходы на президентскую кампанию Макрона уже вызывали вопросы журналистов, однако французская государственная комиссия, проверяющая счета избирательных кампаний, не нашла в них нарушений.