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По избирательной кампании Макрона начали расследование
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Во Франции начали расследование по избирательной кампании Макрона 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура открыла предварительное расследование по избирательной кампании президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает радиостанция Франс Пресс со ссылкой источник, близкий к следствию.
Отмечается, что расследование было открыто после жалобы от представителей правых сил и касается предполагаемых фактов хищения публичных средств, финансовых нарушений в ходе избирательной кампании, злоупотребления имуществом.
Согласно жалобе правых политиков, государственные ресурсы, находящиеся под контролем города и метрополии Лиона, которыми в то время управлял нынешний глава МВД Франции Жерар Коллон, были незаконно направлены в распоряжении будущего французского президента.
Ранее расходы на президентскую кампанию Макрона уже вызывали вопросы журналистов, однако французская государственная комиссия, проверяющая счета избирательных кампаний, не нашла в них нарушений.
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