По избирательной кампании Макрона начали расследование

Во Франции начали расследование по избирательной кампании Макрона

Прокуратура открыла предварительное расследование по избирательной кампании президента Франции Эммануэля Макрона , сообщает радиостанция Франс Пресс со ссылкой источник, близкий к следствию.

Отмечается, что расследование было открыто после жалобы от представителей правых сил и касается предполагаемых фактов хищения публичных средств, финансовых нарушений в ходе избирательной кампании, злоупотребления имуществом.

Согласно жалобе правых политиков, государственные ресурсы, находящиеся под контролем города и метрополии Лиона, которыми в то время управлял нынешний глава МВД Франции Жерар Коллон , были незаконно направлены в распоряжении будущего французского президента.

Ранее расходы на президентскую кампанию Макрона уже вызывали вопросы журналистов, однако французская государственная комиссия, проверяющая счета избирательных кампаний, не нашла в них нарушений.