Глава МИД Литвы заявил, что главным источником гибридных угроз для ЕС является Россия

ТАСС , 25 июня. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что основные гибридные опасности для Евросоюза исходят от Российской Федерации . С таким заявлением он выступил в Люксембурге , где в понедельник проходит встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, в центре внимания которой находятся вопросы безопасности.

"Мы [ЕС] все еще не решаемся назвать основной источник угроз — Россию", — сказал глава литовского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Евросоюз и отдельные члены сообщества «должны координировано укреплять устойчивость к гибридным угрозам, которые являются реальностью сегодняшнего дня». Линквичюс высказался за евроатлантическую интеграцию таких усилий и сотрудничество с партнерами ЕС. «В борьбе с гибридными угрозами необходимо более тесное сотрудничество ЕС и НАТО , а также с восточными партнерами — с Украиной Грузией , у которых есть практический опыт в этой сфере», — сказал глава МИД Литвы.

Он призвал к тому, чтобы «стратегическая коммуникация стала неотъемлемой частью безопасности и обороны». «Следует начать разработку планов действий, которые включали бы в себя все инициативы ЕС, были бы обеспечены достаточными ресурсами, подкреплены правовой базой и инновационными технологиями», — отметил Линквичюс.