Власти Венесуэлы вручили ноту протеста послам Евросоюза в связи с санкциями ЕС

МОСКВА , 27 июня. / ТАСС /. Власти Венесуэлы вручили ноту протеста аккредитованным в стране послам Евросоюза в связи с новыми санкциями, объявленными европейским блоком в отношении представителей южноамериканской страны. Документ передал во вторник дипломатам заместитель главы МИД Иван Хиль в столице республики Каракасе, говорится в пресс-релизе венесуэльского внешнеполитического ведомства.

В документе выражено «решительное отрицание подобных мер, которые противоречат международному праву и демонстрируют подчиненность этого блока (ЕС) политическим интересам правительства Соединенных Штатов ». В нем подчеркивается, что Венесуэла «продолжит защищать свой суверенитет и независимость».

Власти Венесуэлы считают, что Евросоюз «продолжает попытки нарушить мир и стабильность в [южноамериканской] стране за счет подобных мер (санкций — прим. ТАСС), цель которых — создать тяжелые условия для венесуэльского народа». В связи с этим Каракас призвал всех членов ЕС «уважать суверенитет [Боливарианской Республики]… и прекратить враждебную политику» в ее отношении.

Совет ЕС в понедельник объявил о введении ограничительных мер в отношении группы лиц, занимающих официальные посты в правительстве Венесуэлы, в связи с выборами президента 20 мая, которые, по мнению сообщества, не были свободными и честными. По мнению Евросоюза, эти лица «несут ответственность за нарушения прав человека и подрыв демократии и правопорядка» в южноамериканской стране.

Новые санкции введены, в частности, в отношении членов правительства Венесуэлы, а также лиц, занимающих высокие посты в ВС. В черном списке ЕС для Венесуэлы значатся в общей сложности 18 человек, которым запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в странах сообщества будут заморожены в случае их наличия.

В январе Евросоюз уже объявлял о введении санкций в отношении ряда представителей руководства Венесуэлы. Они предполагают ограничения на въезд в страны сообщества и заморозку банковских активов.