ЕС обновил свою морскую стратегию, охватывающую Черное и Балтийское моря

ЕС внес коррективы в план действий по стратегии морской безопасности, который охватывает Черное, Балтийское и Северное моря и включает задачу защиты объектов морской инфраструктуры, в частности, энергетических платформ и подводных кабелей, сообщила во вторник пресс-служба Совета ЕС

"Этим планом действий ЕС подтверждает свою роль в качестве глобального поставщика услуг по обеспечению безопасности на море", — заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Согласно документу, в Северном и Балтийском морях поставлена задача "изучить варианты проведения с соответствующими партнерами мероприятий по оценке рисков и управлению в целях защиты важнейших объектов морской инфраструктуры, в частности морских энергетических платформ и подводных кабелей".

"Регулярный обмен данными между государствами-членами, в том числе по вопросам подводного наблюдения, мог бы помочь в выявлении, определении, информировании и предотвращении рисков или повреждений критической подводной инфраструктуры", — говорится в плане действий.

В Черном море стратегия предусматривает "поощрение инициатив в области регионального сотрудничества", поддержку Черноморского форума по сотрудничеству и Бухарестской декларации от 25 октября 2016 года, защиту морской инфраструктуры, сотрудничества по борьбе с контрабандой, решению проблем миграции.

Кроме того, план ЕС предусматривает "содействие сотрудничеству для укрепления функций береговой охраны в целях расширения обмена информацией и совместных операций по наблюдению" в Балтийском море. Также определена задача "повышения оперативной совместимости в целях борьбы с незаконными или случайными выбросами, в частности нефти и других химических веществ", поощрения разработки новых методов реагирования на аварии, связанные с разливами нефти в Балтийском море.

План действий ЕС по стратегии морской безопасности был впервые принят в декабре 2014 года. В нем рассматриваются глобальные морские риски и угрозы, включая трансграничную и организованную преступность, угрозы свободе судоходства, незаконный, рыбный промысел, угрозы окружающей среде. План действий включает как внутренние, так и внешние аспекты морской безопасности ЕС.