Могерини поддержала переговоры с Албанией

Могерини поддерживает начало переговоров с Албанией о вступлении в ЕС

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила, что ЕК рекомендует начать переговоры о вступлении как с Македонией , так и Албанией , и надеется на соответствующее решение стран-участниц. Ранее ряд СМИ сообщили, что Нидерланды могут выступить против решения о начале переговоров с Албанией. Политическое решение может быть принято на саммите ЕС 28-29 июня. "Рекомендация Еврокомиссии состояла в том, чтобы начать переговоры как со Скопье, так и с Тираной… Я надеюсь, что страны примут правильное решение, мы видим впечатляющий прогресс на Балканах", — сказала она журналистам в понедельник перед началом заседания совета по иностранным делам ЕС. В апреле Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Албанией и Македонией о перспективах вступления в ЕС. Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз на настоящий момент являются Албания (с 2014 года), Македония (с 2005 года), Черногория (с 2010 года), Сербия (с 2012 года) и Турция (с 1999 года). Ранее переговоры о присоединении к ЕС были начаты с тремя из них: с Турцией (в 2005 году), с Черногорией (в 2012 году) и с Сербией (в 2014).