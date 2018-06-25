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Могерини поддержала переговоры с Албанией
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Могерини поддерживает начало переговоров с Албанией о вступлении в ЕС 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила, что ЕК рекомендует начать переговоры о вступлении как с Македонией, так и Албанией, и надеется на соответствующее решение стран-участниц.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Нидерланды могут выступить против решения о начале переговоров с Албанией. Политическое решение может быть принято на саммите ЕС 28-29 июня.
"Рекомендация Еврокомиссии состояла в том, чтобы начать переговоры как со Скопье, так и с Тираной… Я надеюсь, что страны примут правильное решение, мы видим впечатляющий прогресс на Балканах", — сказала она журналистам в понедельник перед началом заседания совета по иностранным делам ЕС.
В апреле Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Албанией и Македонией о перспективах вступления в ЕС.
Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз на настоящий момент являются Албания (с 2014 года), Македония (с 2005 года), Черногория (с 2010 года), Сербия (с 2012 года) и Турция (с 1999 года). Ранее переговоры о присоединении к ЕС были начаты с тремя из них: с Турцией (в 2005 году), с Черногорией (в 2012 году) и с Сербией (в 2014).
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