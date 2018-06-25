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В ЕС решили создать силы быстрого реагирования на киберугрозы
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В ЕС решили создать силы быстрого реагирования на киберугрозы 

Газета.Ru 25 июня 2018
Фото: РИА Новости
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис рассказал, что литовская сторона предложила создать силы быстрого реагирования на киберугрозы в рамках постоянного структурированного сотрудничества, передает РИА «Новости».
По словам Кароблиса, ряд стран-членов ЕС подпишет декларацию, в которой говорится о намерении создать европейские силы быстрого киберреагирования, а также механизм совместной поддержки.
"Подписывают шесть стран — Эстония, Хорватия, Румыния, Литва, Испания и Нидерланды", — рассказал Кароблис.
Он добавил, что некоторые другие страны ЕС также поучаствуют в проекте без подписания декларации.
Ранее департамент киберполиции Украины предупредил о возможности хакерской атаки со стороны России.
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