В ЕС решили создать силы быстрого реагирования на киберугрозы

По словам Кароблиса, ряд стран-членов ЕС подпишет декларацию, в которой говорится о намерении создать европейские силы быстрого киберреагирования, а также механизм совместной поддержки.

Он добавил, что некоторые другие страны ЕС также поучаствуют в проекте без подписания декларации.