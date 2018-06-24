Над планами Мэй нависла угроза

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В Британии призвали Мэй готовиться к «жёсткому» выходу из ЕС 

RT на русском 49 минут назад
Британские власти должны активизировать подготовку к «жёсткому» сценарию брексита, при котором не будет заключено соглашение о дальнейшем сотрудничестве. С таким призывом к премьер-министру Терезе Мэй обратилась группа сторонников выхода Великобритании из Евросоюза, в которую входят в том числе парламентарии страны. При этом эксперты отмечают, что такое развитие событий не выгодно ни одной из сторон. По словам аналитиков, в самом ЕС сложилась «парадоксальная ситуация»: как единое целое союз хочет «наказать» Лондон за выход, однако по отдельности страны Европы не хотят разрывать сотрудничество с Соединённым Королевством.
Британские власти должны срочно активизировать подготовку к «жёсткому» сценарию выхода Соединённого Королевства из Евросоюза — без заключения соглашения о дальнейшем сотрудничестве. С таким призывом к главе британского кабмина Терезе Мэй обратилась группа из 60 сторонников брексита, в состав которой входят члены парламента, юристы, экономисты и учёные, пишет The Sunday Telegraph.
Они призвали премьер-министра Великобритании продемонстрировать, что переговорщикам от ЕС не удастся ни задержать, ни каким-либо образом блокировать процесс выхода страны из союза.
«В свете нежелания ЕС быстро заключить сделку о свободной торговле (что вполне возможно, так как мы свободно торговали с ЕС более 40 лет) мы предлагаем вам чётко заявить о своей позиции, что Великобритания теперь должна срочно подготовиться к варианту, при котором соглашение не будет достигнуто», — говорится в обращении.
Подписавшие документ экономисты также обратили внимание властей на то, что экономические выгоды от брексита будут в полной мере реализованы только в случае «полного разрыва» с ЕС.
Такое обращение было направлено Терезе Мэй в преддверии саммита европейских лидеров, который пройдёт в Брюсселе 28—29 июня. При этом источники The Telegraph в британском правительстве настаивают на том, что «за кулисами» ведётся активная подготовка к различным сценариям. Ранее пресс-секретарь Терезы Мэй отметил, что в Лондоне уверены, что им удастся достичь «хорошего соглашения».
Между тем в Соединённом Королевстве прошли демонстрации противников выхода Великобритании из Евросоюза. Так, только в лондонской акции протеста, приуроченной к двухлетию референдума о членстве в ЕС, приняли участие порядка 100 тыс. человек.
Напомним, в ходе плебисцита 23 июня 2016 года 51,89% проголосовавших выступили за выход из состава Евросоюза и 48,11% — за сохранение членства Британии в ЕС. Явка тогда составила чуть больше 72%, а итоги референдума стали причиной отставки кабинета министров Дэвида Кэмерона, который выступал против брексита.
Официальные переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза продлятся до ноября 2018-го, после чего сделку должны одобрить британский и европейский парламенты. До самого брексита осталось чуть больше девяти месяцев, а затем наступит переходный период, который продлится до 1 января 2021 года.

«Сложилась парадоксальная ситуация»

По словам доцента кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Натальи Ерёминой, вопрос о брексите изначально обсуждался в двух вариантах — «жёстком» и «мягком».
В первом случае Великобритания выходит из всех соглашений и автоматически не участвует в общем рынке, а во втором — Лондон идёт на компромисс с Брюсселем и частично сохраняет действующие соглашения. Споры ведутся именно вокруг обсуждения плюсов и минусов обоих вариантов. Вместе с тем второй стороной этих переговоров является Евросоюз, который можно рассматривать и как единое целое, и как группу стран со своими интересами.
«Сложилась парадоксальная ситуация. Если говорить о ЕС в целом, то здесь очень много желающих «наказать» Британию за то, что она пошла на выход из Евросоюза, и пойти по жёсткому сценарию, чтобы не было возможности у других стран-членов тоже выходить из ЕС и при этом заключать какие-то соглашения на выгодных для себя условиях. Поэтому в этом контексте жёсткий брексит отстаивает именно ЕС», — пояснила эксперт.
Вместе с тем собеседница RT отметила, что реализовать «жёсткий» сценарий Евросоюз не может, в частности из-за соглашения о границе с Ирландией, которое будет фактически невозможно урегулировать без достижения компромисса.
«Что касается позиции отдельных стран — членов ЕС, то они гораздо более мягкие по отношению к Британии… По большому счёту есть заинтересованность в том, чтобы сохранить существующие соглашения и не допустить жёсткого сценария. Поэтому, с одной стороны, декларируется идея жёсткости, а с другой стороны, мало кто в этом заинтересован», — отметила Ерёмина.
Она также связала обращение сторонников брексита с попыткой надавить на Терезу Мэй, поскольку «парламентарии считают, что Мэй не реализует британский сценарий, а реализует, скорее, интересы ЕС в целом».
«Ранее она олицетворяла собой идею брексита. Все полагали, что такая жёсткая леди может реализовать этот сценарий на выгодных для Британии условиях. Сейчас в этом уже очень многие парламентарии сомневаются», — заявила политолог, отметив, что ситуация с брекситом серьёзно повлияет на политическую судьбу премьер-министра.

«Сейчас идёт сложная игра»

В свою очередь, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в беседе с RT отметил, что расклад сил в британском обществе не изменился со времён референдума по брекситу и составляет примерно 50 на 50 с небольшим перевесом сторонников выхода Соединённого Королевства из ЕС. И ключевой задачей британских элит сейчас является минимизация негативных последствий от выхода из Евросоюза.
«Изначально Великобритания поставила задачу: под видом брексита снять с себя те обязательства, которые несёт членство в ЕС, но по максимуму оставить преференции, которые оно даёт», — отметил эксперт.
По его словам, в диалоге с Брюсселем британские власти постоянно апеллируют к общественному мнению, говоря, что не могут брать на себя слишком много обязательств. Потому что тогда их не поймёт избиратель, они будут вынуждены подать в отставку, и в итоге европейцам придётся вновь договариваться с новым правительством на фоне политического кризиса.
«Поэтому выдвигаемые британской общественностью требования к властям — это скорее игра, которая служит общей цели британских элит. Отказаться от обязательств, которые влечёт за собой членство в ЕС, но при этом по максимуму сохранить позитив от участия Британии в общем рынке», — заявил Салин.
При этом собеседник RT выразил уверенность в том, что задача окончательно разорвать отношения с Евросоюзом перед британскими элитами никогда не стояла, поскольку в Лондоне «прекрасно понимают» выгоды общего рынка. Более того, в Брюсселе также понимают, что Лондон не пойдёт на полный разрыв с Европой, и именно поэтому выдвигают Великобритании различные требования.
«Сейчас идёт сложная игра,.. и элементом этой игры являются подобного рода петиции, чтобы британские власти могли апеллировать к общественному мнению в торге с европейскими властями», — заключил Салин.
Между тем доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина отметила, что заявления о возможности полного разрыва Британии и ЕС носят условный и риторический характер.
«Жёсткий сценарий ни той, ни другой стороны не предполагает полностью «обрубать канаты». Он просто предполагает реализацию на максимуме своих интересов», — подчеркнула эксперт.
Полный разрыв невозможен из-за наличия множества факторов, включая общую границу, общий рынок, вопрос Шотландии, население которой выступило против брексита. При этом в ведущейся сейчас политической игре британская позиция выглядит слабее, поскольку Тереза Мэй не реализовала комплекс мер, о которых сама же говорила. И британские парламентарии упрекают её в пренебрежении интересами страны.
При этом Ерёмина отметила, что сделанные сторонниками брексита заявления можно связать с попытками укрепить свои переговорные позиции.
«Это вопрос торга. Такими заявлениями можно укрепить свою позицию… Это вопрос политического торга. Он достаточно длительное время будет происходить, и мы будем неоднократно это наблюдать», — подытожила политолог.
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