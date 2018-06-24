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Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов
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Меркель заявила об отсутствии в ЕС единого решения по миграции 

RT на русском 1 час назад
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на данном этапе страны Евросоюза не могут найти общее решение по вопросам миграции.
≥≥ Может ли распасться фракция Ангелы Меркель
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы обсуждаем эти вопросы, держа в голове саммит ЕС, но мы знаем, что и на саммите мы, к сожалению, не найдём общего решения для миграционной проблемы», — заявила Меркель после прибытия на неформальный саммит 16 стран ЕС, посвящённый вопросам миграции.
Она добавила, что в настоящее время речь может идти только о двусторонних и трёхсторонних договорённостях.
Ранее председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер объявил о созыве в Брюсселе неформальной встречи лидеров ЕС по вопросам миграции.
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