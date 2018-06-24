Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов

Меркель заявила об отсутствии в ЕС единого решения по миграции

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обсуждаем эти вопросы, держа в голове саммит ЕС, но мы знаем, что и на саммите мы, к сожалению, не найдём общего решения для миграционной проблемы», — заявила Меркель после прибытия на неформальный саммит 16 стран ЕС, посвящённый вопросам миграции.

Она добавила, что в настоящее время речь может идти только о двусторонних и трёхсторонних договорённостях.