Мэй призвали готовиться к Brexit без сделки с ЕС

60 парламентариев, экономистов, юристов и ученых считают, что готовность Англии к такому сценарию усилит позиции Соединенного королевства в переговорах с Брюсселем , пишет ТАСС

Власти ЕС до сегодняшнего дня не могут согласовать условия "развода" с Великобританией. Ранее правительство Мэй сообщало об уверенности в достижении "хорошего соглашения". Brexit состоится 29 марта 2019 года.