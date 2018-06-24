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СССР сделал Берлин беспомощным
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СССР сделал Берлин беспомощным 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons / United States Air Force Historical Research Agency via Cees Steijger (1991)
70 лет назад началась блокада Западного Берлина, продлившаяся почти год. Почему СССР оставил город без продовольственного снабжения, как была решена эта проблема и что такое «изюмные бомбардировщики», рассказывает «Газета.Ru».
В конце Второй мировой войны перспективы нацистской Германии стали очевидны — ее поражение было неизбежным. В сентябре 1944 года Великобритания, США и СССР подписали Лондонский протокол, согласно которому Германия оказалась разделена на три зоны, каждая из которых будет оккупирована одной из держав, а Берлин станет особой территорией, которую поделят между собой все подписавшие протокол страны.
В феврале 1945 года прошла Ялтинская конференция, на которой было принято решение пригласить к разделу территорий Германии также и Францию.
«Нацистская Германия обречена. Германский народ, пытаясь продолжать свое безнадежное сопротивление, лишь делает для себя тяжелее цену своего поражения, — заявлялось в коммюнике о конференции. —
Нашей непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантии в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушать мир всего мира.
Только тогда, когда нацизм и милитаризм будут искоренены, будет надежда на достойное существование для германского народа и место для него в сообществе наций».
После капитуляции нацистской Германии страны заняли позиции на территориях, предусмотренных соглашениями. Советские войска принялись демонтировать и вывозить оборудование немецких фабрик и заводов.
Отношения между СССР и США тем временем накалялись. Пост президента США занял Гарри Трумэн, отъявленный антикоммунист. Под его влиянием западные союзники СССР пришли к выводу, что, вопреки заключенным соглашениям, которые провозглашают свободу выбора политического строя для каждой нации, СССР намерен на оккупированных его войсками территориях навязывать коммунизм.
В марте 1946 года Уинстон Черчилль произнес Фултонскую речь, в которой высказал опасения насчет растущего контроля со стороны СССР в европейских государствах и открыто назвал Советский Союз причиной международных трудностей.
В 1947 году, по настоянию СССР, подконтрольные ему страны отказались от участия в плане Маршалла, согласно которому США предоставляли экономическую помощь странам, пострадавшим от войны, в обмен на исключение коммунистов из состава правительства. Тогда США включили Западный Берлин в сферу действия плана в обход существовавших договоренностей. В ответ на это СССР начали блокаду Западного Берлина.
В период между 31 марта и 10 апреля 1948 года СССР потребовал, чтобы все поезда, идущие в Берлин из западных зон, подвергались досмотру. Впоследствии, 12 июня, из-за ремонтных работ было прекращено дорожное сообщение с Западным Берлином, затем 21 июня прекратилось речное сообщение, и 24 июня — по «техническим причинам» — железнодорожное сообщение.
Поводом для таких мер послужила денежная реформа, проведенная союзниками — обесценившиеся рейхсмарки были заменены на новые марки. Будучи недовольны курсом обмена, немцы стремились потратить сбережения в Восточном Берлине, где еще были в ходу старые деньги.
Жители Западного Берлина оставляли после себя пустые полки и суммы денег, достаточные для возникновения на подконтрольных СССР территориях экономического кризиса.
Помимо блокирования железнодорожного и речного транспорта также была прекращена подача электроэнергии в западную часть города — 25 июня советская военная комендатура запретила все поставки угля в западный сектор. Позже также были запрещены поставки медикаментов в больницы Западного Берлина.
С 24 июня Западный Берлин остался без продовольственного снабжения. Проблема, впрочем, вскоре была решена — союзники наладили воздушный мост и переправляли пищу в западную часть города самолетами. «Голодать в городе не будет никто», — обещали они.
Самолеты вскоре получили прозвище «изюмные бомбардировщики» — перед посадкой экипажи сбрасывали мешочки со сладостями для детей, в том числе и с изюмом.
В июле были введены жесткие нормы экономии электроэнергии. Электрички не ходили, наземный транспорт и поезда метро ходили с огромными интервалами. В жилых домах электричество появлялось на два часа утром и два — вечером.
Осень в Берлине выдалась холодной. Для детей были открыты триста «утепленных групп продленного дня», где те могли находиться в тепле и получать горячее питание, пока матери не смогут их забрать.
При этом, несмотря на блокаду, в Западный Берлин рвались беженцы из зоны советской оккупации.
Только за февраль 1949 года их приток составил около 2500 человек.
«В Восточной Германии уничтожаются последние остатки демократии. Однако задушить ее в западной части Берлина не удается, — писал немецкий историк Фолькер Кооп в книге «Дневник берлинской блокады». Блокада явно оказалась неэффективной не только с политической, но и с экономической точки зрения. Хотя жителям Западного Берлина приходится нелегко, но воздушный мост выполняет свое предназначение: никто не умирает с голода, в городе нет эпидемий, а кое-какую продукцию даже экспортируют. На ней стоит гордая надпись: «Произведено в осажденном Берлине».
Блокада Западного Берлина была снята 12 мая 1949 года. С июня 1948 года по май 1949 года было перевезено около 2,34 млн тонн грузов — 1,44 млн тонн угля, 490 тыс. тонн продовольствия и 160 тыс. тонн строительных материалов для перестройки аэропортов и строительства новой ТЭЦ.
Блокада сильно испортила мнение западных стран об СССР, а также способствовала объединению земель, находившихся в западной зоне оккупации, в Федеративную Республику Германии, при этом Западный Берлин стал автономным самоуправляемым городом, связанным наземным транспортным коридором с ФРГ.
В ответ на это в октябре 1949 года в советской зоне оккупации была создана Германская Демократическая Республика.
На случай новой блокады сенат Берлина принял решение о создании запасов продовольствия и товаров народного потребления первой необходимости, получивших название «Сенатский резерв».
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