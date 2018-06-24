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Присоединение Македонии к НАТО назвали ошибкой
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Постпред России в ЕС назвал ошибкой возможное вступление Македонии в НАТО 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Вступление Македонии в НАТО может стать ошибкой с последствиями. Об этом заявил постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов, передает РИА "Новости".
Ранее Греция и Македония подписали соглашение, по которому страна получит новое конституционное название — Республика Северная Македония. Это позволит урегулировать споры между государствами, а Македонии — вступить в НАТО и ЕС.
Чижов подчеркнул, что российская сторона не возражает против расширения Евросоюза, отметив, что каждая страна имеет право принимать свои решения. Однако, по его словам, расширение НАТО — это нечто иное.
"Конечно, мы не будем сбрасывать ядерные бомбы… Как я сказал, каждая страна имеет право принимать решения и делать свои ошибки", — сказал постпред.
При этом он добавил, что есть ошибки, которые "имеют последствия".
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