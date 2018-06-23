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Ле Пен выписан из больницы
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Ле Пен выписан из больницы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Жан-Мари Ле Пен, отец Марин Ле Пен, выписался из больницы.
Основатель правой партии "Национальный фронт", сейчас переименованной в "Национальное объединение", был госпитализирован 11 дней назад из-за переутомления.
Ле Пен перенес грипп весной, поскольку пациент в возрасте, врачи решили его наблюдать в условиях стационара, где Ле Пен и встретил свое 90-летие. Из больницы под Парижем пожилой политик уже вернулся в свое семейное поместье Монтрету в Сен-Клу.
Празднование юбилея намечено на 30 июня, передает РИА Новости.
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