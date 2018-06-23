Ле Пен выписан из больницы

Основатель правой партии "Национальный фронт" , сейчас переименованной в "Национальное объединение", был госпитализирован 11 дней назад из-за переутомления.

Ле Пен перенес грипп весной, поскольку пациент в возрасте, врачи решили его наблюдать в условиях стационара, где Ле Пен и встретил свое 90-летие. Из больницы под Парижем пожилой политик уже вернулся в свое семейное поместье Монтрету в Сен-Клу.