Ле Пен выписан из больницы 

Жан-Мари Ле Пен, отец Марин Ле Пен, выписался из больницы.
Основатель правой партии "Национальный фронт", сейчас переименованной в "Национальное объединение", был госпитализирован 11 дней назад из-за переутомления.
Ле Пен перенес грипп весной, поскольку пациент в возрасте, врачи решили его наблюдать в условиях стационара, где Ле Пен и встретил свое 90-летие. Из больницы под Парижем пожилой политик уже вернулся в свое семейное поместье Монтрету в Сен-Клу.
Празднование юбилея намечено на 30 июня, передает РИА Новости.