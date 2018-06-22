Премьер Греции впервые надел галстук

Отмечается, что премьер, который принципиально не носит галстук даже на неофициальных мероприятиях, пообещал начать носить его, если Греция найдет решение по государственному долгу.

"Как видите, я в галстуке. Обязательства по пари надо выполнятьСегодня исторический день. Мы выходим из меморандума с кредиторами", — заявил Ципрас, выступая перед депутатами партий, входящих в правящую коалицию.

По его словам, Греция снова стала "нормальной страной" и продолжит восстанавливать политический и экономический суверенитет.