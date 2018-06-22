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Премьер Греции впервые надел галстук
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Премьер Греции впервые надел галстук 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас впервые надел галстук на публике, сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что премьер, который принципиально не носит галстук даже на неофициальных мероприятиях, пообещал начать носить его, если Греция найдет решение по государственному долгу.
"Как видите, я в галстуке. Обязательства по пари надо выполнятьСегодня исторический день. Мы выходим из меморандума с кредиторами", — заявил Ципрас, выступая перед депутатами партий, входящих в правящую коалицию.
По его словам, Греция снова стала "нормальной страной" и продолжит восстанавливать политический и экономический суверенитет.
Ранее сообщалось, что Ципрас стал первым премьер-министром Греции, посетившим Македонию.
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