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Премьер Болгарии потребовал закрыть границы ЕС
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Премьер Болгарии потребовал закрытия внешних границ ЕС для мигрантов 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что будет настаивать на закрытии внешних границ Европейского союза для мигрантов, за исключением тех, кто бежит из зоны военных конфликтов, сообщило в пятницу агентство Focus.
"Я буду настаивать на немедленном принятии решения о закрытии внешних границ ЕС, за исключением людей, спасающихся от войны", — заявил премьер-министр парламенту страны.
Болгарский премьер считает, что содержать беженцев нужно в специальных центрах за пределами Европейского Союза. По его словам, первостепенное значение имеет безопасность границ, за ней идет забота о беженцах, которые должны быть возвращены на родину после окончания войны.
Премьер также выразил надежду, что июльская встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина положит конец войне в Сирии.
Неофициальная рабочая встреча по миграции в Брюсселе состоится в воскресенье 24 июня, однако лидеры стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) не примут в ней участие. По словам венгерского премьера Виктора Обрана, подобные встречи должны организовываться Евросоветом, а не Еврокомиссией.
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