Премьер Болгарии потребовал закрыть границы ЕС

Премьер Болгарии потребовал закрытия внешних границ ЕС для мигрантов

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что будет настаивать на закрытии внешних границ Европейского союза для мигрантов, за исключением тех, кто бежит из зоны военных конфликтов, сообщило в пятницу агентство Focus.

"Я буду настаивать на немедленном принятии решения о закрытии внешних границ ЕС, за исключением людей, спасающихся от войны", — заявил премьер-министр парламенту страны.

Болгарский премьер считает, что содержать беженцев нужно в специальных центрах за пределами Европейского Союза. По его словам, первостепенное значение имеет безопасность границ, за ней идет забота о беженцах, которые должны быть возвращены на родину после окончания войны.