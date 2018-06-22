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Франция назвала причину вероятного развала ЕС
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Франция назвала причину вероятного развала ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Если европейские страны не достигнут согласия по миграционному вопросу, Евросоюз может развалиться, заявил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.
Гриво считает, что в Европе начался «самый серьезный кризис с момента ее образования», и точкой его отсчета стал Brexit.
«Если европейские страны не в состоянии прийти к согласию и работать над общим проектом по миграционной проблеме, боюсь, что в конце концов Европа распадется», — сказал он, передает ТАСС со ссылкой на выступление Гриво в эфире «Радио Классик».
По его словам, тема миграции будет обсуждаться 24 июня в Брюсселе на неформальной встрече части лидеров Германии, Италии, Испании, Франции, Греции, Австрии и Болгарии. Предполагается что встреча должна проработать решения к саммиту ЕС, который пройдет 28-29 июня.
Саммит бойкотировали Венгрия, Польша, Чехия и Словакия, которые 21 июня провели собственную встречу, подтвердив свою жесткую антимиграционную линию.
Ранее иммиграционную политику ЕС раскритиковал президент США Дональд Трамп. В ответ Гриво заявил, что Франция не разделяет цивилизационную модель США.
В Германии понедельник президиум партии ХСС единогласно поддержал запрет на въезд в Германию лиц, которым запрещается пребывание в стране или которые зарегистрированы как беженцы в других странах Европейского союза.
Также ХСС дала канцлеру Германии Ангеле Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции. Меркель согласилась выполнить выдвинутые ХСС условия.
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