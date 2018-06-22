Зеехофер предостерег Меркель

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Зеехофер пригрозил Меркель распадом правительственной коалиции 

RT на русском 1 час назад
Фото: HANNIBAL HANSCHKE Reuters
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предостерёг канцлера Германии Ангелу Меркель от использования своих полномочий для преодоления разногласий по вопросам беженцев и его увольнения.
«Я являюсь лидером Социально-христианского союза, одной из трёх коалиционных партий, и действую при полной поддержке моей партии. Если канцлер не довольна работой МВД, коалиционное соглашение придётся расторгнуть», — заявил министр в интервью Passauer Neuer Presse.
Разногласия начались из-за вопроса беженцев. Во время заседания на минувшей неделе Зеехофер заявил, что будет использовать свою власть для принятия плана по ограничению нелегальной миграции и ужесточению контроля на границе.
По мнению Меркель, этот план может нарушить принцип свободного движения внутри ЕС и некоторые законы о беженцах. При этом канцлер отметила, что надеется достичь компромисса с Зеехофером по данному вопросу.
Ранее Зеехофер анонсировал пересмотр политики в отношении беженцев. Как сообщали СМИ, согласно плану Зеехофера, предлагается заменить пособия для беженцев неденежной помощью.
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