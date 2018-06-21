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В ЕС рассказали о возможном снятии санкций с России
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В Европарламенте рассказали о возможном снятии санкций с России 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: Reuters
Депутат Европейского парламента от Италии Марио Боргезио прокомментировал в беседе с RT вопрос возможной отмены антироссийских санкций.
По его словам, «все европейские страны должны в целом проявлять интерес к дипломатической и коммерческой разрядке в отношениях с Россией».
В первую очередь в снятии санкций с России, по мнению Боргезио, должны быть заинтересованы «европейские страны с сильной экспортной составляющей», в частности, Франция и Германия, особенно в целях поддержки и развития «сельскохозяйственного сектора и сферы роскоши, к которым относится мода и т.п.»
Между тем, по словам евродепутата, так как санкции недавно были продлены ещё на один год, скорее всего вопрос их пересмотра можно будет всерьёз поднять лишь на саммите Совета Европы в июне-июле 2019 года.
В целях курса на их отмену, по его словам, «будет желательна инициатива президентов Австрии и Румынии».
Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом продлить санкции против России.
17 мая стало известно, что проект соглашения по коалиционному правительству в Италии предполагает снятие антироссийских санкций.
Советник вице-премьера Италии Джанлука Савоини в интервью газете «Известия» заявил о непродуктивности санкций в отношении России.
RT на русском: последние новости
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