ЕС планирует повысить визовый сбор

ЕС планирует уточнить процедуры оформления виз и повысить сбор

Рассматриваемые властями ЕС поправки в визовый кодекс предусматривают возможность подачи заявлений в срок до шести месяцев и не позднее 15 дней перед поездкой, предоставления их электронном виде, согласование единого подхода к выдаче многократных виз на срок от 1 до 5 лет, а также увеличение сбора, сообщили во вторник в Совете ЕС.

Во вторник основной подготовительный орган Совета ЕС , комитет постпредов, выдал мандат на переговоры с Европарламентом о внесении поправок в визовые правила. По заверению чиновников из ЕС, изменения предусматривают "лучшие условия для законных путешественников", которые "обеспечат более быстрые и четкие процедуры" оформления виз.

"В частности, возможность подачи заявок в срок до 6 месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки, предоставление возможности заполнения и подписания заявки в электронном виде", — говорится в сообщении.

Кроме того, предусматривается внести ясность в "определение того, какое государство обладает компетенцией для рассмотрения заявления, если предполагаемый визит охватывает несколько стран ЕС".

Также предполагается "внедрение согласованного подхода к выдаче многократных виз постоянным пассажирам с положительной визовой историей на постепенно увеличивающийся срок от 1 до 5 лет".

"Для того, чтобы государства-члены могли лучше покрывать расходы на оформление виз, не создавая сдерживающего фактора для заявителей, визовый сбор будет увеличен до 80 евро. Постановление также вводит механизм оценки каждые три года необходимости пересмотра размера визового сбора", — сообщили в пресс-службе.

Между тем, для ряда стран, в том числе РФ , соглашениями об упрощении визового режима установлены пониженные ставки сбора.

В середине июня власти ЕС договорились усовершенствовать функционирование базы данных шенгенских виз, установив, в частности, обязанность вносить в систему всю имеющуюся информацию о запрете на въезд в отношении иностранных граждан.

Модернизация направлена на обеспечение полной совместимости системы с другими системами ЕС в сфере миграции, управления границами и безопасности. В частности, Европол получит доступ ко всем категориям оповещения в шенгенской базе данных.