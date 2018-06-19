Меркель опровергла обвинения Трампа о преступности

Меркель опровергла заявления Трампа о «растущей преступности в Германии»

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Европа совершила "большую ошибку" в своей миграционной политике, а народ Германии из-за этого поворачивается против своего руководства. В частности, американский лидер написал на своей странице в соцсети Twitter, что "миграция раскачивает и без того хрупкую берлинскую коалицию", в то время как "преступность в Германии растет".

"Мой ответ на это заключается в том, что глава МВД (Германии) недавно представил статистику совершения уголовных преступлений, и она говорит сама за себя. Мы видим там небольшую позитивную тенденцию, мы должны делать больше в борьбе с криминалитетом, но это обнадеживающие цифры", — заявила Меркель журналистам во вторник.