Ещё
Меркель опровергла обвинения Трампа о преступности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель опровергла заявления Трампа о «растущей преступности в Германии» 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа в том, что в Германии из-за миграционной политики правительства растет преступность, заявила, что статистические данные указывают на "позитивную тенденцию" в борьбе с криминалом.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Европа совершила "большую ошибку" в своей миграционной политике, а народ Германии из-за этого поворачивается против своего руководства. В частности, американский лидер написал на своей странице в соцсети Twitter, что "миграция раскачивает и без того хрупкую берлинскую коалицию", в то время как "преступность в Германии растет".
"Мой ответ на это заключается в том, что глава МВД (Германии) недавно представил статистику совершения уголовных преступлений, и она говорит сама за себя. Мы видим там небольшую позитивную тенденцию, мы должны делать больше в борьбе с криминалитетом, но это обнадеживающие цифры", — заявила Меркель журналистам во вторник.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс затруднилась ответить на вопрос, откуда президент США Дональд Трамп взял данные, что преступность в Германии растет, в то время как, по данным властей страны, она находится на самом низком уровне.
Последние новости
Болельщики "в плену" – Россия обманула их ожидания Набиуллина ответила на вопрос о продаже почти половины госдолга США Аварийный сброс: почему Россия вывела деньги из госдолга США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нам не надо. Россия отдает богатства Китаю35
Россия ответила на «отказ от Крыма»371
Durex ответит за ложь о заразных россиянах1
Россиянин меняет кота на квартиру16
Шпионская реклама русской водки воодушевила американцев3
Видео
00:55
США вышли из Совета ООН по правам человека
В мире США
01:03
Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась
Политика
03:25
Умер Евгений Вахтангов
Происшествия Общество
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
00:55
США выходят из совета ООН
США В мире
02:45
Россия хочет нарастить интеграцию с Белоруссией
СНГ Политика
02:56
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию
Экономика Личный счет
09:55
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»
Компании
00:49
Россия объявила США торговую войну
Экономика
00:42
Умер известный украинский поэт
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение