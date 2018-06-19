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Президент Литвы заговорила о зависимости от газа РФ
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Президент Литвы предостерегла ЕС от «зависимости» от российского газа 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" приведет Евросоюз к зависимости от российских энергопоставок и сделает политически уязвимым.
"Мы все должны вести экономическое сотрудничество и поддерживать диалог с другими странами, но тот, кто становится зависимым от энергопоставок одной страны, делает себя политически уязвимым", — заявила Грибаускайте в интервью немецкому журналу Spiegel.
"Энергетика и политика неразделимы", — добавила она. Грибаускайте подчеркнула, что ЕС должен обеспечить диверсификацию энергоснабжения. По ее словам, импорт сжиженного газа из США должен помочь достигнуть этой цели. "Будущее покажет, перерастет ли риторика войны в фактическую торговую войну", — добавила она, отвечая на вопрос, насколько надежным партнером является США в свете последних событий торговых конфликтов.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компанией, созданной для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2", является Nord Stream 2 AG (контролируется "Газпромом").
Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.
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