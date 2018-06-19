В Венгрии введут «специальный миграционный налог» 

Группы помощи, организованные для поддержки иммигрантов, будут обязаны выплачивать специальный налог в размере 25%, заявил министр национальной экономики Венгрии Михай Варга сообщает Reuters.
Министр объяснил, что борьба против незаконной миграции требует дополнительных расходов из государственного бюджета.
"Специальный иммиграционный налог" поможет правительству восполнить эти траты.
На данный момент, не известно, что именно будет облагаться новым налогом.
Ранее сообщалось, что венгерское правительство подготовило новые законопроекты, предусматривающие уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам в поиске убежища. Также планируется внести поправки в конституцию, для того чтобы другие страны ЕС не смогли переправить в Венгрию ищущих убежище мигрантов.