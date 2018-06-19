В Венгрии введут «специальный миграционный налог»

Группы помощи, организованные для поддержки иммигрантов, будут обязаны выплачивать специальный налог в размере 25%, заявил министр национальной экономики Венгрии Михай Варга сообщает Reuters

Министр объяснил, что борьба против незаконной миграции требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

"Специальный иммиграционный налог" поможет правительству восполнить эти траты.

На данный момент, не известно, что именно будет облагаться новым налогом.