Барнье заявил о прогрессе на переговорах по Brexit

Участники переговоров по Brexit продвинулись по ряду вопросов, таких как таможня, НДС, сертифицирование товаров, но в отношении протокола по Ирландии и Северной Ирландии сохраняются серьезные расхождения, заявил во вторник главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье.

ЕК и Великобритания обнародовали во вторник совместное заявление о прогрессе в переговорах. "Прогресс обусловлен устремленностью обеих переговорных групп, которые я хотел бы поблагодарить. Мы продвинулись в некоторых вопросах, по которым европейским компаниям нужна определенность, таким как таможня, НДС, сертификаты на товары. Следует также приветствовать участие Британии в решении остающихся вопросов, таких как защита личных данных и географических указаний", — сообщил он.

При этом, по его словам, "в отношении протокола по Ирландии/Северной Ирландии сохраняются серьезные расхождения".

"Я хотел бы напомнить о том, что соглашение о выходе должно содержать полностью функциональное решение в поддержку Ирландии и Северной Ирландии. Я представлю ход переговоров Европейскому совету и Европейскому парламенту. Сегодняшний день знаменует собой шаг вперед в этих переговорах, однако до октября предстоит проделать гораздо больше работы", — подчеркнул Барнье.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по условиям выхода, однако для бизнеса все еще остается много нерешенных вопросов.

ЕС выступает против варианта создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit. Ранее предполагалось, что если в ходе предварительных переговоров по этому вопросу не будет найдено конкретных решений, то будет создана общая зона регулирования, включающая ЕС и Северную Ирландию, и этот регион останется на таможенной территории ЕС до выработки в будущем иных вариантов решения. Британия такой сценарий отклонила.