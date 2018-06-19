Ещё
Барнье заявил о прогрессе на переговорах по Brexit
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Барнье заявил о прогрессе на переговорах по Brexit 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Участники переговоров по Brexit продвинулись по ряду вопросов, таких как таможня, НДС, сертифицирование товаров, но в отношении протокола по Ирландии и Северной Ирландии сохраняются серьезные расхождения, заявил во вторник главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье.
ЕК и Великобритания обнародовали во вторник совместное заявление о прогрессе в переговорах. "Прогресс обусловлен устремленностью обеих переговорных групп, которые я хотел бы поблагодарить. Мы продвинулись в некоторых вопросах, по которым европейским компаниям нужна определенность, таким как таможня, НДС, сертификаты на товары. Следует также приветствовать участие Британии в решении остающихся вопросов, таких как защита личных данных и географических указаний", — сообщил он.
При этом, по его словам, "в отношении протокола по Ирландии/Северной Ирландии сохраняются серьезные расхождения".
"Я хотел бы напомнить о том, что соглашение о выходе должно содержать полностью функциональное решение в поддержку Ирландии и Северной Ирландии. Я представлю ход переговоров Европейскому совету и Европейскому парламенту. Сегодняшний день знаменует собой шаг вперед в этих переговорах, однако до октября предстоит проделать гораздо больше работы", — подчеркнул Барнье.
Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по условиям выхода, однако для бизнеса все еще остается много нерешенных вопросов.
ЕС выступает против варианта создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit. Ранее предполагалось, что если в ходе предварительных переговоров по этому вопросу не будет найдено конкретных решений, то будет создана общая зона регулирования, включающая ЕС и Северную Ирландию, и этот регион останется на таможенной территории ЕС до выработки в будущем иных вариантов решения. Британия такой сценарий отклонила.
Последние новости
Болельщики "в плену" – Россия обманула их ожидания Набиуллина ответила на вопрос о продаже почти половины госдолга США Аварийный сброс: почему Россия вывела деньги из госдолга США
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ответила на «отказ от Крыма»371
Нам не надо. Россия отдает богатства Китаю34
Россиянин меняет кота на квартиру16
Durex ответит за ложь о заразных россиянах1
Шпионская реклама русской водки воодушевила американцев3
Видео
00:55
США вышли из Совета ООН по правам человека
В мире США
01:03
Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась
Политика
03:25
Умер Евгений Вахтангов
Происшествия Общество
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
00:55
США выходят из совета ООН
США В мире
02:45
Россия хочет нарастить интеграцию с Белоруссией
СНГ Политика
02:56
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию
Экономика Личный счет
09:55
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»
Компании
00:49
Россия объявила США торговую войну
Экономика
00:42
Умер известный украинский поэт
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение