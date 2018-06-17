Ле Пен призвала ввести пошлины против Германии

Лидер французской партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен предложила Франции последовать примеру США и ввести пошлины на товары из Германии. Такое предложение политик высказала в воскресенье, выступая в эфире радиостанции Europe1.
"Ультралиберализм, дикая глобализация — с этим всем покончено. Соединенные Штаты защищают интересы Соединенных Штатов — у них $350 млрд дефицита внешнеторгового баланса с Китаем, и он [президент США Дональд Трамп] говорит — я уменьшу его на $100 млрд", — отметила Ле Пен.
По ее мнению, действия администрации Трампа в США должны служить примером для подражания во Франции, у которой дефицит внешнеторгового баланса с Германией составляет €17,2 млрд "Мне бы хотелось, чтобы Франция сделала то же самое с Германией. Этот дефицит должен стать предметом дискуссий, учитывая, что Европейский союз неспособен найти решения, будь это Италия или Франция", — уверена политик.
На смену нынешней зоне свободной торговли на континенте в рамках таможенного союза ЕС, убеждена Ле Пен, должна прийти гибкая система двусторонних соглашений между государствами. "Все великие державы решили защищать свои интересы. Будущее — за двусторонними соглашениями, поскольку это позволит каждой стране избежать безработицы и спада экономики", — полагает Ле Пен.