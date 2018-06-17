Ле Пен призвала ввести пошлины против Германии

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Bild: ХСС предъявит Меркель ультиматум по вопросу противодействия нелегальной миграции

Экс-премьер Испании Мариано Рахой отказался от депутатского мандата

В Христианско-демократическом союзе призвали Меркель не идти на уступки баварскому ХСС