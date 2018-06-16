Молодежь в Германии оказалась против Эрдогана

Досрочное голосование: молодежь в Германии выступает против Эрдогана

Избирательный участок в Берлине расположен в генконсульстве Турции. Здесь можно проголосовать до 19 июня, сами выборы намечены на 24 июня. Меры безопасности приняты по местным меркам беспрецедентные: подходы к зданию перегорожены металлическими рамками, на углу перед центральным входом дежурят двое полицейских. Возле автомобильного проезда во внутренний двор генконсульства стоят 4-5 сотрудников частного охранного предприятия. Там, во дворе, в маленьких металлических кабинках проходит голосование. Пройти мимо секьюрити во двор можно, только предъявив паспорт гражданина Турции.

Традиционалисты и западники

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии ), Селахаттина Демирташа (от Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина" ).

Несмотря на то, что голосование проходит не первый день, перед охранниками периодически вырастает очередь из 10-20 человек. Все новые избиратели постоянно подходят к генконсульству, большинство — семьями. Бросается в глаза разница между традиционными и более европеизированными турками в Берлине: в очереди для прохода в кабинку стоят завернутые в строгие черные хиджабы женщины, их обязательно сопровождают мужчины. Но рядом же переминаются с ноги на ногу их соотечественницы без головных уборов, в современной модной одежде, со своими семьями или в одиночестве.

"Я отдала голос за Мухаррема Индже, потому что он хочет поддержать молодежь, женщин. Я хочу, чтобы Турция была великой — не в том смысле, как несколько сотен лет назад, но просто великой", — говорит молодая берлинка Мехаб — современная девушка в белом льняном костюме.

Бюллетень для голосования на досрочных президентских и парламентских выборах, которые пройдут в Турции 24 июня, на избирательном участке в Берлине, Германия. 7 июня 2018

Не верят прессе

К сожалению, абсолютное большинство избирателей не хотят общаться с прессой. Это связано не только с банальным незнанием языка. Отношения Евросоюза и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в 2016 году — Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в ЕС. Особенно обострились отношения с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за преследования журналистов и правозащитников.

"Я не хочу говорить с прессой. Ваша пресса извращает наши слова. Вы пишите не то, что мы говорим", — не дав корреспонденту РИА Новости возможности даже представиться, заявил мужчина на выходе с избирательного участка.

После разъяснений о том, что РИА Новости — это не немецкое, а российское информационное агентство, взволнованный избиратель не успокоился.

"Это все равно. Мы не верим никакой прессе. Мы с женой не будем с вами разговаривать", — повысил он голос, увлекая за собой супругу — типичную немецкую даму в спортивных бриджах и с короткой стрижкой.

Досрочное голосование на избирательном участке в консульстве Турции в Берлине, Германия. 7 июня 2018

Али и мама

"Сын там. Не знаю немецкий. Момент, момент", — вежливо попытался объясниться пожилой усатый мужчина в опрятном, хотя и не очень новом костюме, двумя руками указывая в сторону кабинок для голосования.

Его жена, волосы которой были тщательно убраны сразу под двумя платками, что-то негромко говорила ему по-турецки. Скоро их сын Али вышел на улицу. У него — модная бородка и прекрасный немецкий язык.

"Конечно, я могу рассказать вам, за кого я голосовал. Я проголосовал за "Хорошую партию". Это молодая партия, они за демократию и парламентаризм. Если они осуществят хотя бы половину того, что обещают, это будет очень хорошо", — заявил Али, пока его мама продолжала негромко говорить по-турецки — ее лицо было совершенно бесстрастным, но возникало ощущение, что ей не нравится это интервью. Однако Али проигнорировал вопрос о том, что именно говорит ему мама.

Досрочное голосование на президентских и парламентских выборах, которые пройдут в Турции 24 июня, на избирательном участке в Берлине, Германия. 7 июня 2018

Анонимные заявления

Большинство готовых общаться избирателей настаивали на анонимности. Они морщили лбы, хмурились и оглядывались по сторонам, принимая это непросто решение — пообщаться с иностранной прессой. Некоторые после короткого раздумья уходили, отрицательно помотав головой. Не приняв общего решения, несколько пар даже ненадолго расстались — пока более смелая "половинка" отвечала на вопросы РИА Новости, спутник или спутница ожидали окончания интервью на значительном расстоянии.

"Ой, нас уже спрашивали… Но мы против Эрдогана. То есть за социал-демократов", — заявили две улыбающиеся женщины в брюках.

"Я голосовала за наследие Ататюрка. Против Эрдогана. Я считаю, что каждый должен иметь свободу выбирать религию, я против исламизации", — говорит совсем молодая девушка, стянув с головы наушники, пока ее спутник рассматривает проезжающие машины поодаль.

"Мы голосовали против Эрдогана. Мы за демократию. И этим все сказано", — заявил пожилой турок, выходя на улицу в сопровождении молодого парня — внешнее сходство выдавало в нем сына или родственника.

Работой Эрдогана доволен

За все время работы у здания генконсульства корреспонденту РИА Новости удалось поговорить только с одним избирателем Партии справедливости и развития. Мужчина согласился общаться исключительно на условиях анонимности.

"Конечно, никто не хочет говорить с немецкой прессой. Что с ними говорить, если они об Эрдогане пишут только гадости? Они боятся ислама, но мусульмане хотят жить в мире с другими народами", — сказал он.

На вопрос, почему он проголосовал за действующего президента, избиратель сказал, что "доволен его работой" и хочет, чтобы "Эрдоган навел порядок в Турции".

Голосование на досрочных президентских и парламентских выборах, которые пройдут в Турции 24 июня, на избирательном участке в Берлине, Германия. 7 июня 2018