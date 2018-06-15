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Политической карьере Меркель грозит крах
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За чей счет повысят НДС, футбольный “заговор” РФ и другие события дня

Die Welt: политической карьере Меркель грозит крах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: АР
В блоке партий "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС) и "Христианско-социальный союз в Баварии" (ХСС) назрел конфликт, который может привести к краху политической карьеры канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пишет Die Welt.
Разногласия в политическом блоке существуют с 2015 года, но в настоящий момент они подошли к кризисной точке, отмечает издание. Разногласия появились между Меркель и министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером по вопросу миграционной политики. Новое правительство Германии работает всего несколько месяцев и неизвестно, продержится ли еще столько же, пишет Die Welt. На эту проблему обращают внимание и другие немецкие СМИ, отмечает издание. Как пишет Die Welt, коалиция ХДС и ХСС близка к распаду.
Актуальным вопросом в настоящее время остается то, какая партия получит преимущество в рамках миграционного вопроса.
Ранее в ФРГ правая партия "Альтернатива для Германии" обратилась в суд с жалобой на немецкого канцлера Ангелу Меркель из-за ее миграционной политики.
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