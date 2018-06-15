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В Греции открыто призвали к военному перевороту
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В парламенте Греции открыто призвали к военному перевороту 

Деловая газета «Взгляд» 10 часов назад
Фото: Reuters
Депутат ультраправой партии «Золотая заря» Константинос Барбарусис призвал греческую армию к государственному перевороту.
С трибуны греческого парламента Барбарусис выступил с открытыми призывами совершить государственный военный переворот, чтобы предотвратить подписание соглашения об изменении конституционного названия бывшей югославской республики Македония, передают РИА «Новости».
«Я призываю руководство Вооруженных сил вмешаться и арестовать премьер-министра Алексиса Ципраса, Паноса Камменоса (министра обороны, — прим. ВЗГЛЯД) и Прокпоиса Павлопулоса (президента), чтобы не допустить предательства (соглашения со Скопье)», — сказал Барбарусис.
Открытые призывы Барбарусиса вызвали волну возмущения в парламенте, и руководство партии незамедлительно исключило его из фракции. Лидер «Золотой зари» Никос Михалолиакос заявил, что подобные высказывания не соответствуют политике партии.
Министр национальной обороны Панос Камменос призвал немедленно лишить Барбарусиса депутатской неприкосновенности и возбудить уголовное дело.
Официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос заявил, что деятельность крупнейшей оппозиционной партии «Новая демократия» и призывы к национализму открыли ящик Пандоры.
Напомним, премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев достигли соглашения о переименовании бывшей югославской республики Македония в «Северную Македонию», что позволит вступить Скопье в ЕС и НАТО.
Президент Македонии Георге Иванов отказывается подписывать соглашение об изменении конституционного названия страны.
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