Итальянцы решили назвать улицу в честь неофашиста

Итальянцы решили назвать столичную улицу в честь неофашиста

Одна из улиц итальянской столицы Рима будет переименована в честь основателя неофашистской организации Итальянское социальное движение (MSI) Джорджио Альмиранте. Об этом сообщает The Local.

Такое решение во вторник, 14 июня, одобрило большинство в националистической партии «Братья Италии» и победившей на парламентских выборах в апреле популистской «Движение пяти звезд».

Альмиранте был членом основанной Бенито Муссолини Национальной фашистской партии и ее преемницы Республиканской фашистской партии. В 1946 году он основал MSI как продолжательницу идей фашистского диктатора.

Против решения назвать улицу именем неофашиста выступила мэр города Вирджиния Раджи , которая также является членом «Движения». Они призвала однопартийцев не допустить переименования улицы в честь фашистов и тех, кто позиционировал себя как антисемитов или расистов.

Голосование прошло после того, как Раджи пообещала переименовать улицы, названные в память о политиках-фашистах. По ее словам, «Рим — антифишистский город». Кроме того, она надеялась, что столица станет примером для других городов и они тоже избавятся от названий, которые «позорят страну».

В 2018 году наступит 80 лет с вступления в силу расистских законов, по которым итальянских евреев лишали гражданства, запрещали работать по некоторым профессиям и посещать школы.

В начале марта в Италии прошли парламентские выборы, по итогам которых большинство голосов избиратели отдали евроскептикам и популистам. С большим отрывом победили популисты из «Движения пяти звезд». За нее проголосовали более 32 процентов избирателей. Ультраправая «Братья Италии» набрала 4,35 процента.