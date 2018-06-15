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Итальянцы решили назвать улицу в честь неофашиста
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Итальянцы решили назвать столичную улицу в честь неофашиста 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Одна из улиц итальянской столицы Рима будет переименована в честь основателя неофашистской организации Итальянское социальное движение (MSI) Джорджио Альмиранте. Об этом сообщает The Local.
Такое решение во вторник, 14 июня, одобрило большинство в националистической партии «Братья Италии» и победившей на парламентских выборах в апреле популистской «Движение пяти звезд».
Альмиранте был членом основанной Бенито Муссолини Национальной фашистской партии и ее преемницы Республиканской фашистской партии. В 1946 году он основал MSI как продолжательницу идей фашистского диктатора.
Против решения назвать улицу именем неофашиста выступила мэр города Вирджиния Раджи, которая также является членом «Движения». Они призвала однопартийцев не допустить переименования улицы в честь фашистов и тех, кто позиционировал себя как антисемитов или расистов.
Голосование прошло после того, как Раджи пообещала переименовать улицы, названные в память о политиках-фашистах. По ее словам, «Рим — антифишистский город». Кроме того, она надеялась, что столица станет примером для других городов и они тоже избавятся от названий, которые «позорят страну».
В 2018 году наступит 80 лет с вступления в силу расистских законов, по которым итальянских евреев лишали гражданства, запрещали работать по некоторым профессиям и посещать школы.
В начале марта в Италии прошли парламентские выборы, по итогам которых большинство голосов избиратели отдали евроскептикам и популистам. С большим отрывом победили популисты из «Движения пяти звезд». За нее проголосовали более 32 процентов избирателей. Ультраправая «Братья Италии» набрала 4,35 процента.
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