В ЕП призвали продлить санкции против России

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой содержится призыв к странам-членам Евросоюза продлить санкции против России . Об этом сообщается на сайте парламента.

Как отмечается, резолюция поддержали 485 депутатов, 76 высказались против, а 66 человек воздержались.

При этом в резолюции также содержится призыв к государствам-членам ЕС сохранять твердость и единство в осуществлении согласованных санкций против России.