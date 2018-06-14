Ещё
В ЕП призвали продлить санкции против России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЕП призвали продлить санкции против России 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой содержится призыв к странам-членам Евросоюза продлить санкции против России. Об этом сообщается на сайте парламента.
Как отмечается, резолюция поддержали 485 депутатов, 76 высказались против, а 66 человек воздержались.
При этом в резолюции также содержится призыв к государствам-членам ЕС сохранять твердость и единство в осуществлении согласованных санкций против России.
Ранее представитель пресс-службы Европейского совета рассказал, что члены Евросоюза могут обсудить продление антироссийских санкций, связанных с ситуацией на Украине.
Газета.Ru: последние новости
Госпитализирован Жан-Мари Ле Пен ЕС представит доклад по безопасности после Солсбери Умер Штефан Вебер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме552
Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца28
Российский госдолг больше никому не нужен11
Раскрыт размер наследства Говорухина52
РФ обратилась с призывом к США из-за «Новичка»29
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение