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Трамп примет в Вашингтоне президента Португалии
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Трамп примет в Вашингтоне президента Португалии 27 июня 

RT на русском 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Американский лидер Дональд Трамп примет в Белом доме президента Португалии Марселу Ребелу де Соузу 27 июня.
Об этом сообщает Белый дом.
«Португалия — это важный союзник по НАТО и партнёр в Афганистане, а также в кризисных регионах Африки. Она также присоединилась к нам в оказании давления на Северную Корею», — указывается в заявлении.
Отмечается, что встреча станет символом тесной связи между Соединёнными Штатами и Португалией.
Ранее Трамп заявил о готовности пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына в Белый дом.
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