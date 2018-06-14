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Немецкие власти рассорились из-за мигрантов
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Немецкие власти рассорились из-за вопроса о мигрантах 

Lenta.ru 16 часов назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МВД страны Хорст Зеехофер не могут договориться и согласовать единую линию в отношении миграционной политики. Об этом сообщает Die Welt.
Отмечается, что политики встречались вечером 13 июня. Их переговоры продолжались 2,5 часа и завершились без результата.
Меркель возглавляет Христианско-демократический союз (ХДС), а Зеехофер — баварский Христианско-социальный союз (ХСС). Обе партии на протяжении многих лет составляют блок и вместе с социал-демократами формируют правящую в ФРГ коалицию.
Зеехофер еще на посту премьер-министра федеральной земли Бавария, на которую пришелся самый большой поток беженцев в ФРГ, занимал жесткую позицию по отношению к мигрантам. Сообщается, что он предлагает отказывать прибывающим в предоставлении убежища прямо на немецкой границе.
Меркель с подобным предложением не согласна. В настоящее время мигранты могут попасть в Германию и подать там заявки на получение убежища, а потом ожидать решения по своему делу внутри страны.
Согласно данным Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев, с 2015-го по апрель 2018 года в Германии было подано более 1,5 миллиона заявок на получение убежища.
В Германии миграционную проблему вновь стали обсуждать после того, как мигрант из Ирака изнасиловал и убил 14-летнюю Сусанну Фельдман.
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