Ещё
Глава Македонии оказался против переименования страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Македонии отказался подписывать договор о переименовании страны 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Reuters
Президент Македонии Георге Иванов в обращении к нации заявил, что отказывается подписать договор о переименовании страны, заключенный ранее между Скопье и Афинами.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Накануне премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев достигли соглашения по конституционному названию бывшей югославской республики, что открывает путь к вступлению Скопье в ЕС и НАТО. Позже Заев объявил, что страна будет называться «Северной Македонией».
В мае Заев сообщил, что наиболее приемлемым для Скопье и Афин вариантом для переименования бывшей югославской республики Македония станет название «Илинденская Македония».
Напомним, Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Британский министр обвинил парламент в саботаже итогов референдума о Brexit Меркель призвала противостоять попыткам Трампа изменить миропорядок Украина потребовала от Deutsche Welle исправить статью о Донбассе
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кризис неизбежен: рынки готовятся к большим проблемам79
Кудрин объявил о провале майских указов247
Сексуальное табу в РФ и другие события дня29
Российская сеть фастфуда покинула США167
Siemens отказывается от газовых турбин88
Видео
00:27
Российская сеть фастфуда покинула США
Компании Политика
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
00:33
Россияне получат превосходство над мигрантами
Экономика
03:02
Siemens отказывается от газовых турбин
Компании
00:48
В Гватемале активизировался смертоносный вулкан
Катастрофы В мире
00:45
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян
Шоу-бизнес Общество
00:48
Израиль показал убийцу «Панцирей»
Армия Оружие
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
01:56
Бойцы ВСУ подняты по тревоге
В мире Армия
01:00
Крым остался без света
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение