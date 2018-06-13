Глава Македонии оказался против переименования страны

Президент Македонии отказался подписывать договор о переименовании страны

Президент Македонии Георге Иванов в обращении к нации заявил, что отказывается подписать договор о переименовании страны, заключенный ранее между Скопье и Афинами.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев достигли соглашения по конституционному названию бывшей югославской республики, что открывает путь к вступлению Скопье в ЕС НАТО . Позже Заев объявил, что страна будет называться «Северной Македонией».

В мае Заев сообщил, что наиболее приемлемым для Скопье и Афин вариантом для переименования бывшей югославской республики Македония станет название «Илинденская Македония».

Напомним, Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.