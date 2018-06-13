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В Европе сформировался неправильный образ России
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Глава МИД Греции заявил, что в Европе сформировался неправильный образ России 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас во время лекции в МГИМО заявил, что в Европе сформировался неправильный образ России — образ врага.
«Я думаю, что в Европе сформировался неправильный образ России. Якобы это враг, который представляет собой угрозу, может нападать», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он добавил, что Греция, как и Кипр, в своё время не стали присоединяться к другим странам, когда те решились на массовую высылку российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери.
«Россия и Евросоюз должны договориться, потому что нам нужна общая система безопасности с Россией, а не против России», — добавил министр.
Ранее стало известно, что Кодзиас нанесёт 12—14 июня визит в Россию и встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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