Европа пересмотрит миграционную политику

До начала июля власти Франции и Германии намерены выступить с "амбициозным предложением" по вопросу миграционной политики. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво.
Париж анонсировал "амбициозное предложение" по вопросу беженцев, которое власти Франции готовят вместе с ФРГ.
"Кризис с судном Aquarius призывает нас пересмотреть и реформировать наши европейские правила миграционной политики. Франция и Германия в конце июня сделают амбициозное предложение", — написал официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво в Twitter.