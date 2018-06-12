Европа пересмотрит миграционную политику

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Франция и ФРГ готовят «амбициозное предложение» по мигрантам 

ТВ Центр 8 часов назад
Фото: ТВ Центр
До начала июля власти Франции и Германии намерены выступить с "амбициозным предложением" по вопросу миграционной политики. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво.
Париж анонсировал "амбициозное предложение" по вопросу беженцев, которое власти Франции готовят вместе с ФРГ.
"Кризис с судном Aquarius призывает нас пересмотреть и реформировать наши европейские правила миграционной политики. Франция и Германия в конце июня сделают амбициозное предложение", — написал официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво в Twitter.
Власти Италии и Мальты в воскресенье вечером отказались пропустить в свои порты спасательное судно Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов. Корабль согласилась принять Испания.
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