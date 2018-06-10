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Сербы испугались повторить судьбу украинцев
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В Сербии заявили об угрозе повторения «Автомайдана» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что протесты автомобилистов дестабилизируют обстановку в стране и создают угрозу повторения украинского "Автомайдана". Об этом сообщает РТС.
"Похоже, что есть люди, которые хотят повторить в Сербии то, что им удалось в Украине. Хотят дестабилизировать и разрушить Сербию. И к счастью, лидер Сербии Вучич — не Янукович", — заявил глава ведомства.
Сербский министр также отметил, что протесты в 2013 году на Украине, которые сами участники акции называли
"Автомайданом", были организованы при поддержке Запада.
"Они называли себя Автомайданом и они также блокировали
дороги, провоцировали конфликты, разрушая страну по заказу западных спецслужб", — добавил Вулин.
На этой неделе в Сербии автомобилисты заблокировали ряд магистралей в рамках протестов против роста цен на бензин.
"Автомайдан" на Украине возник в 2013-2014 годах из организованных колонн протестующих автомобилистов во время "евромайдана".
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