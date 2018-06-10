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Германия потеряла доверие к Трампу после саммита
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Глава МИД Германии рассказал о разрушенном доверии к Трампу после G7 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа относительно прошедшего в Канаде саммита G7, отметив, что «одним твитом можно быстро уничтожить доверие».
«Одним твитом можно быстро уничтожить доверие. Тем более, что Европа держится вместе и представляет свои интересы более агрессивно. EuropeUnited (Объединённая Европа. — RT) — это ответ на America First (Америка прежде всего)», — заявил Маас.
Ранее американский лидер сообщил, что дал указание представителям США на саммите G7 не подписывать итоговое коммюнике, и обвинил Трюдо во лжи.
Также Трамп прокомментировал «нечестное и слабое» поведение премьер-министра Канады Джастина Трюдо на саммите G7.
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