Германия потеряла доверие к Трампу после саммита

Глава МИД Германии рассказал о разрушенном доверии к Трампу после G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа относительно прошедшего в Канаде саммита G7, отметив, что «одним твитом можно быстро уничтожить доверие». «Одним твитом можно быстро уничтожить доверие. Тем более, что Европа держится вместе и представляет свои интересы более агрессивно. EuropeUnited (Объединённая Европа. — RT) — это ответ на America First (Америка прежде всего)», — заявил Маас. Ранее американский лидер сообщил, что дал указание представителям США на саммите G7 не подписывать итоговое коммюнике, и обвинил Трюдо во лжи. Также Трамп прокомментировал «нечестное и слабое» поведение премьер-министра Канады Джастина Трюдо на саммите G7.