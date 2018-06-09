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Макрон пометил руку Трампа на G7
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Макрон пометил руку Трампа на G7 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Reuters
На пресс-конференции в рамках G7 французский лидер Эммануэль Макрон так сжал руку Дональда Трампа, что оставил на ней следы своих пальцев. Оба лидера говорили потом о возможностях прогресса в отношениях между США и Европой, однако это рукопожатие показало, что Франция и США «далеко не на одной волне», считает Telegraph.
«Это был уже не длящийся более 25-секунд захват», когда президент США Дональд Трамп посетил Париж, отметила газета Telegraph. Однако, Эммануэль Макрон все же сумел сжать руку Трампа так, что на ней остался белый след его пальцев. «Несомненно, это было неловким инцидентом с американским лидером на саммите G7 в Канаде», — подчеркнула газета.
Оба президента впоследствии, высказали «правильные вещи», что прогресс по торговым тарифам США для Европы возможен. Однако, это «медвежье рукопожатие» показало, что они были «далеко не на одной волне», уверены авторы издания.
Макрон первым на пресс-конференции протянул Трампу руку. Поняв намек, Трамп заявил: «Он мой друг… С самого начала у нас были отличные отношения». После чего на несколько секунд Макрон и Трамп застыли в рукопожатии. Макрон все не отпускал руку Трампа. Из-за чего тот был вынужден сделать шаг, чтобы высвободиться от руки Макрона, отметила британская газета.
Этот момент запечатлели фотографы. На снимках видно, что французский президент так сильно сжал руку Трампа, что его пальцы оставили белые следы на коже американского лидера.
В прошлом году оба лидера также отметились «решительным рукопожатием», когда Макрон пригласил Трампа в Париж на военный парад в День взятия Бастилии. Затем был ответный визит в США Макрона, где между ними было множество тактиктильных контактов.
Однако все эти контакты не помешали Трампу отказаться от ядерной сделки с Ираном и навязать Европе высокие пошлины на импорт европейской стали и алюминия, отметило издание.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку». В Кремле ответили на приглашение Трампа. Европейские страны G7 единым фронтом выступили против призыва президента США.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как ради России Трамп пошел против всего остального Запада.
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