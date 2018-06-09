Меркель назвала условия возвращения России в G8

Сначала Крым, потом G8. Меркель ставит условия возвращения России

Озвученную на саммите G7 в Канаде инициативу президента США Дональда Трампа возобновить сотрудничество с Россией и вернуться к формату «большой восьмерки» не поддержала канцлер Германии Ангела Меркель . Политик убеждена, что ее позиции придерживается большинство стран-лидеров Евросоюза

Единственным условием, когда можно будет говорить о формате G8 с Россией, Меркель назвала решение украинского вопроса и «существенный прогресс между странами [Россией и Украиной ]», пишет Reuters . «Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным», — заявила канцлер на полях встречи G7 в Канаде.

Япония. Напомним, Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7, отмечает РЕН ТВ . Сотрудничество с Россией прекратилось после референдума в Крыму в 2014 году. С тех пор за столом переговоров «Большой семерки» собирались США, Великобритания Италия , Канада, Германия, Франция

Отметим, что ранее Ангела Меркель на заседании фракции Европейской народной партии в Мюнхене указала, что необходимо объединить усилия европейских стран, чтобы не позволить президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу изменить мировой порядок в своих интересах, сообщает Nation News.

Рар: Меркель и Европе не хватает фантазии для дружбы с Россией

В эфире НСН немецкий политолог Александр Рар заявил, что ни Меркель, ни другие европейские лидеры не могут отделить свои интересы от США и подумать о поддержании дружеских отношений с Россией.

«Госпожа Меркель, также, как господин Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон — прим. НСН) и представители европейской элиты, «пропитаны» трансатлантическим духом и не могут представить себе другие альтернативы, у них фантазия в этом направлении не работает. Не хватает у нынешних лидеров высших европейских кругов представлений о том, что Европе придется создавать новые дружеские отношения с Россией или с Китаем, и в вопросах безопасности отделяться от интересов Америки. Они будут выжидать, пока Трамп, может быть, уйдет, споткнется, или его уберут, и в Америке все встанет на старые места. Все об этом говорят и все на это надеются», — сказал политолог.

Позицию властей Германии разделяют не все политические силы. Так, присоединение России к G8 поддержали сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт и председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек . Также на призыв Трампа откликнулся новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте, отметив в своем Twitter, что возвращение России в G8 «в интересах всех».

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире НСН заявил, что России нет никакого смысла возвращаться к узкому формату G8, когда все мировые политические вопросы решаются на саммите G20, куда Россия по-прежнему входит.

«России нет никакой необходимости участвовать в этом клубе по интересам, я бы даже сказал, в клубе любителей американских интересов. Хотят, пусть собираются, но там никто ничего не решает. Решают сегодня вопросы мировой политики на саммите «большой двадцатки», где действительно, собираются главные экономики мира. И, кстати сказать, все эти страны G8 естественно входят и в «большую двадцатку». Так что, нам нет никакого смысла входить в G8, если у нас есть собственные суверенные интересы, и, как мы видим, эти интересы сегодня, в том числе, в развитии добрососедских отношений с Китаем», — заметил собеседник НСН.