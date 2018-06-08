Ещё
Умер Штефан Вебер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер Штефан Вебер 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Wikimedia Commons
Фронтмен эпатажной группы Drahdiwaberl скончался в Австрии, сообщают австрийские СМИ со ссылкой на экс-участника коллектива Томаса Рабича.
Веберу был 71 год. Смерть наступила после долгих лет борьбы с болезнью Паркинсона.
Группу Drahdiwaberl Штефан Вебер основал в 1969 году, выступления коллектива были театрализованными и часто откровенно непристойными, а тексты — политическими. Музыкантов не раз арестовывали после их скандальных шоу.
Несмотря на эксцентричный сценический образ, за пределами сцены Вебер долгие годы проработал на мирной должности учителя рисования.
В 2005 году Штефан Вебер получил музыкальную награду Amadeus, а с 2009 года уже не выступал из-за подступившей болезни.
Газета.Ru: последние новости
В Швеции приговорили к пожизненному заключению исполнителя теракта в Стокгольме Меркель призвала Европу проявить настойчивость в "меняющемся мире" Белый дом ответил на слова Мэй о пошлинах США
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти Игоря Ляха63
Цены на бензин рухнули после слов Путина805
В Турции погибли два туриста из РФ30
Озвучены намерения лидеров G7 в отношении России354
Россиянам некуда девать деньги233
Видео
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:36
Взрыв прогремел на хуторе под Краснодаром
Происшествия Пожары
00:29
Огромная обезьяна атаковала экскаватор
Происшествия
03:40
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
09:59
Умер Игорь Лях
Шоу-бизнес Общество
00:36
Машков «кинул» 110 школьников
Общество
00:28
НЛО порхал возле военной базы
Происшествия
04:06
Перед Путиным оправдались за неухоженный пляж
Общество
00:24
Россиян «травят» треской
Экономика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение