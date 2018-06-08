Умер Штефан Вебер

Фронтмен эпатажной группы Drahdiwaberl скончался в Австрии , сообщают австрийские СМИ со ссылкой на экс-участника коллектива Томаса Рабича.

Веберу был 71 год. Смерть наступила после долгих лет борьбы с болезнью Паркинсона.

Группу Drahdiwaberl Штефан Вебер основал в 1969 году, выступления коллектива были театрализованными и часто откровенно непристойными, а тексты — политическими. Музыкантов не раз арестовывали после их скандальных шоу.

Несмотря на эксцентричный сценический образ, за пределами сцены Вебер долгие годы проработал на мирной должности учителя рисования.

В 2005 году Штефан Вебер получил музыкальную награду Amadeus, а с 2009 года уже не выступал из-за подступившей болезни.