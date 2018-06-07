Парламент Великобритании рассмотрит соглашение Армении и ЕС через несколько недель

"Я думаю, что обсуждения соглашения в нашем парламенте начнутся через несколько недель и могут длиться несколько месяцев", — подчеркнула Фарнуорт и добавила, что «препятствия для ратификации документа не возникнут».

"Соглашение было тщательно согласовано на начальном этапе переговоров", — также заявила посол.

Литвы и Эстонии. Ранее всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение между Европейским союзом и Арменией ратифицировали парламенты Латвии

С 1 июня началось временное применение соглашения Армении и ЕС. В пятницу Еврокомиссия заявила, что с 1 июня будут применяться и те части соглашения, которые касаются торговли.