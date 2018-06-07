Франция поставила условие США

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Франция предупредила США, что может не подписать коммюнике саммита G7 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Франция вслед за Германией дала США понять, что может не подписать совместное заявление саммита G7, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.
Как сообщает агентство, Макрон считает, что прежде чем подписывать документ, нужно достичь прогресса по ряду вопросов, в частности, тарифов Соединенных Штатов на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран ЕС, ядерной сделки с Ираном, Парижского оглашения по климату.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что одной из тем на предстоящем саммите G7 в Канаде станет вопрос о выходе США из многих международных соглашений.
Саммит "большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.
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