«Евротройка» направила США письмо о санкциях по Ирану

«Евротройка» и Могерини направили США письмо о санкциях по Ирану

Как сообщает The Financial Times, письмо, в частности, адресовано американскому Госсекретарю Майку Помпео и министру финансов США Стивену Мнучину

Кроме того, как отмечается, министры «евротройки» ожидают, что санкции не будут применены к фармацевтической и медицинской промышленности, энергетике, автомобилестроению, гражданской авиации и инфраструктурным предприятиям.

Ранее Евросоюз пообещал принять меры по защите своих компаний от последствий американских санкций против Тегерана