Вивьен Вествуд прокомментировала ситуацию с Ассанжем

Вивьен Вествуд прокомментировала ситуацию с Джулианом Ассанжем

Британский модельер Вивьен Вествуд в разговоре с RT прокомментировала ситуацию с главным редактором WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который по-прежнему находится в посольстве Эквадора в Лондоне.

«Люди, которых надо винить — британское правительство. За то, что они держат Джулиана замурованным в этом посольстве», — сказала Вествуд.

По её мнению, у Британии нет законных причин удерживать Ассанжа, поэтому они продолжают придумывать поводы для этого.

Также она отметила, что к делу имеет отношение Вашингтон.

«Я думаю, что Британия хотела бы сказать Джулиану: «Ты можешь выйти за эту дверь. У нас нет повода задерживать тебя. Ты можешь идти». Но если они сделают это, у них будут проблемы, так как Америка захочет его экстрадиции. Но они не хотят связываться с этим», — пояснила Вествуд.

Она отметила, что тогда Британии придётся спрашивать у США , не против ли они, чтобы Ассанжа не экстрадировали. Но, как подчёркивает Вествуд, Лондон не хочет оказаться в таком положении.

Ранее стало известно, что власти Эквадора установили средства для создания помех в посольстве страны в Лондоне, где в настоящее время находится Ассанж, чтобы он не мог публиковать сообщения о ситуации в Каталонии. Активисты обратились к властям Эквадора с призывом прекратить изоляцию Ассанжа.