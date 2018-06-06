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Вивьен Вествуд прокомментировала ситуацию с Ассанжем
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Вивьен Вествуд прокомментировала ситуацию с Джулианом Ассанжем 

RT на русском 9 часов назад
Фото: Reuters
Британский модельер Вивьен Вествуд в разговоре с RT прокомментировала ситуацию с главным редактором WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который по-прежнему находится в посольстве Эквадора в Лондоне.
«Люди, которых надо винить — британское правительство. За то, что они держат Джулиана замурованным в этом посольстве», — сказала Вествуд.
По её мнению, у Британии нет законных причин удерживать Ассанжа, поэтому они продолжают придумывать поводы для этого.
Также она отметила, что к делу имеет отношение Вашингтон.
«Я думаю, что Британия хотела бы сказать Джулиану: «Ты можешь выйти за эту дверь. У нас нет повода задерживать тебя. Ты можешь идти». Но если они сделают это, у них будут проблемы, так как Америка захочет его экстрадиции. Но они не хотят связываться с этим», — пояснила Вествуд.
Она отметила, что тогда Британии придётся спрашивать у США, не против ли они, чтобы Ассанжа не экстрадировали. Но, как подчёркивает Вествуд, Лондон не хочет оказаться в таком положении.
Ранее стало известно, что власти Эквадора установили средства для создания помех в посольстве страны в Лондоне, где в настоящее время находится Ассанж, чтобы он не мог публиковать сообщения о ситуации в Каталонии. Активисты обратились к властям Эквадора с призывом прекратить изоляцию Ассанжа.
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