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Польшу попросили отказаться от «войны с памятниками»
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МИД РФ призвал Польшу прекратить позорную практику «войны с памятниками» 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что сносом памятника советским воинам Красной Армии и польским солдатам, погибшим в боях за освобождение города от нацистов, Польша продолжает курс на искажение истории.
Ранее в городе Луков Люблинского воеводства Польши был демонтирован памятник воинам Красной Армии и польским солдатам, павшим в боях за освобождение города от нацистов в июне 1944 года.
"Поражает цинизм, с которым власти страны продолжают курс на искажение истории Второй мировой войны, попирают память о советских воинах, а попутно демонстрируют предательское забвение своих же героев", — заявили в МИД РФ.
В ведомстве добавили, что польскому руководству пора одуматься и вспомнить об обязательствах применительно к России и к собственному народу.
"Еще не поздно прекратить позорную практику "войны с памятниками", которая уже нанесла колоссальный ущерб нашим двусторонним отношениям", — подчеркнули в МИД РФ.
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