Польшу попросили отказаться от «войны с памятниками»

МИД РФ призвал Польшу прекратить позорную практику «войны с памятниками»

Ранее в городе Луков Люблинского воеводства Польши был демонтирован памятник воинам Красной Армии и польским солдатам, павшим в боях за освобождение города от нацистов в июне 1944 года.

"Поражает цинизм, с которым власти страны продолжают курс на искажение истории Второй мировой войны, попирают память о советских воинах, а попутно демонстрируют предательское забвение своих же героев", — заявили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что польскому руководству пора одуматься и вспомнить об обязательствах применительно к России и к собственному народу.