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В России настояли на вине Украины в деле о MH17
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В Совфеде прокомментировали решение Нидерландов по Украине в деле о крушении MH17 

RT на русском 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в разговоре с RT решение парламента Нидерландов отклонить предложение, направленное на привлечение к ответственности Украины за причастность к крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года.
«Причина этого — продолжающаяся русофобия. Нидерланды входят в число стран, которые настроены весьма агрессивно в отношении России. Поэтому парламентарии и приняли такое решение. И это их совсем не красит, потому что рано или поздно следственные органы докопаются до истины. И тогда политики будут чувствовать себя не совсем комфортно, потому что сейчас выполняют политический заказ. Кто бы не сбил самолёт, Украина виновата в том, что не закрыла воздушное пространство. Если снимается вина за это, то говорить дальше не о чем», — заявил Джабаров.
Ранее парламент Нидерландов отклонил предложение, направленное на привлечение к ответственности Украины за причастность к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. Правительство не нашло свидетельств того, что Киев принял недостаточные меры для предотвращения авиакатастрофы.
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