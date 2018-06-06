Армения заверила НАТО в неизменности своей политики в отношении ЕАЭС и ЕС

"Мы заявили, что на данном этапе внешняя политика Армении в отношении ЕС и ЕАЭС не претерпит изменений", — сказал он. По словам Нагапетяна, в Парламентской ассамблее «высоко оценили тот факт, что Армения, будучи членом ОДКБ, углубляет свои отношения с НАТО».

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО проходила 25-28 мая в Варшаве