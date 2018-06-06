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Армения заверила НАТО в неизменности своей политики в отношении ЕАЭС и ЕС
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Армения заверила НАТО в неизменности своей политики в отношении ЕАЭС и ЕС 

ТАСС 51 минуту назад
ЕРЕВАН, 6 июня. /ТАСС/. Делегация Национального собрания Армении на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО заявила, что внешняя политика страны в отношении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Европейского союза (ЕС) не изменится. Об этом в среду сообщил журналистам глава армянской делегации, депутат парламента Корюн Нагапетян.
"Мы заявили, что на данном этапе внешняя политика Армении в отношении ЕС и ЕАЭС не претерпит изменений", — сказал он. По словам Нагапетяна, в Парламентской ассамблее «высоко оценили тот факт, что Армения, будучи членом ОДКБ, углубляет свои отношения с НАТО».
Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО проходила 25-28 мая в Варшаве.
Армения является полноправным членом ЕАЭС. Республика также подписала всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС. Власти страны неоднократно заявляли, что привержены международным обязательствам Армении, которые не противоречат друг другу. Новый премьер Армении Никол Пашинян, пришедший к власти на волне массовых протестов, также не раз подчеркивал, что внешняя политика страны не изменится.
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