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Планы Италии встревожили польского президента
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Президент Польши заявил об антиевропейских планах Италии 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на то, что антиевропейские планы Италии не будут реализованы.
«Надеемся, что планы, направленные против ЕС, не будут реализованы, так как это был бы удар для ЕС», — приводит его слова РИА Новости.
Также польский президент заявил, что «не исключено, что если бы Италия стремилась выйти из Евросоюза, это была бы угроза для ЕС, особенно после брексита».
Ранее новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что итальянское правительство намерено продвигать отмену санкций в отношении России.
RT на русском: последние новости
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