Планы Италии встревожили польского президента

Президент Польши заявил об антиевропейских планах Италии

«Надеемся, что планы, направленные против ЕС, не будут реализованы, так как это был бы удар для ЕС», — приводит его слова РИА Новости.

Также польский президент заявил, что «не исключено, что если бы Италия стремилась выйти из Евросоюза, это была бы угроза для ЕС, особенно после брексита».