Во время учений НАТО нашли затонувшие суда

Во время учений НАТО близ Эстонии обнаружили останки пяти судов

В ходе учений НАТО Open Spirit в эстонских водах были найдены пять затонувших судов, самое крупное из которых достигает в длину 85 метров. Об этом заявили в пресс-службе Сил обороны Эстонии

По предварительным данным, речь идёт о военном корабле с установленными в носовой части пушками, предположительно, калибра 120 и 70 мм.

Как рассказал глава ВМС Эстонии капитан-лейтенант Пеэтер Иваск, найденные останки судов представляют интерес, а их координаты переданы Департаменту защиты памятников старины, Департаменту водных путей и Морскому музею.

Отмечается, что им предстоит идентифицировать находки и определить их историческую ценность.

В 2018 году учения Open Spirit под командованием военных моряков Эстонии прошли в районе Таллина и островов Хийумаа, Сааремаа и Муху.

10 мая сообщалось, что корабли НАТО прибыли в таллинскую Минную гавань для подготовки к учениям.