Черногорский министр стал шпионом в учениях НАТО

Глава минобороны Черногории исполнил роль шпиона для учений НАТО

Самолеты ВВС Италии Греции во вторник начали постоянное патрулирование воздушного пространства Черногории в рамках программы интегрированной системы противовоздушной и противоракетной защиты НАТО, в связи с этим состоялись показательные учения по приземлению «самолета-шпиона» дежурными самолетами альянса, передает РИА «Новости»

«Роль «самолета-шпиона» сыграл самолет правительства Черногории, в котором находился министр обороны Предраг Бошкович и представитель НАТО. Учения прошли успешно», — передает Радио и телевидение Черногории со ссылкой на военное ведомство. После завершения учений Бошкович поблагодарил Италию и Грецию за то, что «они защищают небо Черногории». Бригадный генерал НАТО Ди Марко подчеркнул, что контроль воздушного пространства альянс будет осуществлять в Черногории ежедневно и круглосуточно. Также миссия НАТО в Черногории разместила видео, на котором офицер ВВС Черногории показывает изображение на радаре: «Вот летят три греческих „Фантома“, это наш самолет, а вот летят два „итальянца“. А в этот момент наш самолет встретился с греческими, итальянские истребители в двух минутах, на подходе», передает ТАСС.

Как сообщает национальное телевидение страны, начало патрулирования воздушного пространства Черногории приурочили к первой годовщине вступления страны в НАТО.

Минобороны отметило также, что патрулирование самолетами НАТО неба этой балканской страны будет «круглосуточным и абсолютно бесплатным», и ничего позорного в чужих самолетов в небе нет.