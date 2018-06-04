Как миллиардер Соррос хозяйничает в Европе

Экс-президент ПАСЕ разоблачил Сороса: как миллиардер хозяйничает в Европе

Бывшего президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта обвиняют в коррупции. Для спасения репутации он провел собственное расследование и выяснил, что в европейских органах власти действует целая сеть организаций, подконтрольных американскому миллиардеру Джорджу Соросу . Своими выводами политик поделился с агентством Sputnik

НПО в роли лоббиста

Италии, Сербии и В октябре 2017-го Педро Аграмунт ушел в отставку с поста президента ПАСЕ в результате скандала, вызванного его поездкой в Сирию . За полгода до этого, в марте, Аграмунт вместе с депутатами Госдумы России и парламентариями из Бельгии Чехии посетил российскую авиабазу Хмеймим, а также встретился с сирийским президентом Башаром Асадом . Помимо этого "пророссийского поступка", его обвиняли в коррупции и, выйдя в отставку, он решил выяснить, какие реальные силы стоят за теми людьми и организациями, которые затеяли против него политическую кампанию. Результаты оказались неожиданными.

Одним из основных обвинителей выступил так называемый независимый центр "Инициатива европейской стабильности" (European Stability Initiative, ESI), возглавляемый директором Джеральдом Кнаусом. Центр опубликовал доклад, обличающий Аграмунта, которым воспользовалась комиссия Совета Европы. ESI позиционирует себя как обычная неправительственная организация, а на самом деле, по информации адвокатов Аграмунта, это "лоббистская структура, внесенная в картотеку лоббистов Европейской комиссии Европейского парламента ".

На посту президента ПАСЕ Педро Аграмунт, в частности, добивался того, чтобы выявить и сделать прозрачной деятельность всех лоббистских структур. По его словам, он хотел "заставить активное лобби в Парламентской ассамблее Совета Европы заявить о себе". И то, что основные обвинения против него выдвигает организация-лоббист, выглядит по меньшей мере странно — во всяком случае, их объективность вызывает вопросы.

Теория "трех рукопожатий"

Все становится еще интереснее, если приглядеться к личности директора ESI. Выяснилось, что Джеральд Кнаус поддерживает тесные отношения с неким Николосом Уайтом, возглавляющим организацию "Независимая дипломатия" (Independent Diplomacy), одна из целей которой — "интернационализировать движение за независимость" Каталонии, и именно к ней обращалось каталонское правительство в разгар борьбы за отделение от Испании

Педро Аграмунт, известный испанский политик, член "Народной партии" — последовательный сторонник сохранения целостности страны и противник каталонского сепаратизма. То есть его политическая позиция прямо противоречит усилиям Уайта. О какой непредвзятости тут может идти речь?

Наконец, Кнауса с Уайтом связывают не только тесные личные отношения, но и общий источник финансирования их организаций. Это известный Фонд поддержки "Открытого общества" (Foundation To Promote an Open Society — FPOS), принадлежащий миллиардеру Джорджу Соросу. Теория "трех рукопожатий", как видим, сработала безупречно.

"Русский след"

Ольга Захарова и Кроме ESI, против Аграмунта выступили два гражданина России Юрий Джибладзе , создавшие организацию "Гражданская платформа солидарности" (Civic Society Platform). По их словам, он давал взятки, чтобы победить на выборах и стать президентом ПАСЕ. Однако Аграмунт был единственным кандидатом и надобности покупать голоса у него просто не было.

Но вот любопытная деталь: в октябре 2017 года, когда проводился референдум о независимости Каталонии, Захарова и Джебладзе находились в Барселоне — по приглашению Всемирной организации против пыток, также поддерживаемой Соросом. Наконец, в каталонской столице они познакомились с неким Дэвидом Бондиа — сторонником отделения от Испании и главой каталонского Института прав человека, тесно связанным с НПО "Европейское "Открытое общество" (Open Society of Europe), опять-таки детищем американского миллиардера.

Таким образом, Педро Аграмунт не только убедился в том, что обвинения против него были выдвинуты целым рядом организаций, прямо или косвенно связанных с Джорджем Соросом, но и осознал, насколько плотно подконтрольные этому бизнесмену структуры внедрены в государственные институты Европы. А также, как и какими методами они проводят целенаправленную политику.

Правь Британией

Деятельность Джорджа Сороса отнюдь не ограничивается лоббированием в парламентах. Многочисленные НПО по всем миру "работают" не только с депутатами и государственными чиновниками, но с оппозиционными силами, СМИ, общественным мнением, всякий раз решая вполне определенные политические задачи. Одной из них, к примеру, было самоопределение Каталонии. Сейчас намечена новая цель, прямо противоположная: Сорос непосредственно занимается тем, чтобы Великобритания передумала выходить из Евросоюза

На днях миллиардер объявил, что 8 июня в Соединенном Королевстве запускается общенациональная кампания в поддержку нового референдума, который должен отменить Brexit. Создано движение Best of Britain, планируются массовые акции протеста. Известно, что Сорос уже направил британским сторонникам евроинтеграции в общей сложности полмиллиона фунтов стерлингов (почти 700 тысяч долларов США).